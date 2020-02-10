Hatay idlib'e gece yarısı askeri sevkiyat - Son Dakika

Hatay idlib'e gece yarısı askeri sevkiyat
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İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:00 Kaynak: DHA
İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.
Türkiye'deki eşitli birliklerden yola çıkan ve aralarında füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcıları da bulunan askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gelen askeri araçlar gece saatlerinde İdlib'te bulunan gözlem noktalarına sevk edildi.
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