Hatay idlib'e gece yarısı askeri sevkiyat - Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.

Türkiye'deki eşitli birliklerden yola çıkan ve aralarında füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcıları da bulunan askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gelen askeri araçlar gece saatlerinde İdlib'te bulunan gözlem noktalarına sevk edildi.