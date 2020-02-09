Hatay idlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay idlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı - Son Dakika

Hatay idlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

6 saat önce

İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Esad rejimi ve destekçilerinin ateşkes kararlarına uymayarak, Çatışmasızlık Bölgesi İdlib'de saldırılarını artırması, yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru zorunlu göçüne sebep oluyor. Daha fazla sığınmacı akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, rejimin İdlib'e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı. Çeşitli birliklerden yola çıkan askeri araçlar güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Reyhanlı'ya ulaştı. Araçlar, buradan da İdlib'de bulunan gözlem noktalarının olduğu bölgelere sevk ediliyor. Son 2 günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy, bölgeden geçiş yaptı.

Hatay idlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

Reyhanlı, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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