Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü - Son Dakika

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Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü
18 dakika önce
İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölüSURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü
SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.
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