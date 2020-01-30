Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü - Son Dakika

Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü

18 dakika önce

İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölüSURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu.

İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.

Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız
Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Taksici aracını denize sürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:25:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay-idlib'in güneyindeki eriha'da hastane ve fırın vuruldu 11 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]