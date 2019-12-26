Hatay-idlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay-idlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım - Son Dakika

Hatay-idlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım

6 saat önce

İdlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardımSuriye'de Esad rejimi ile Rusya'nın hava ve kara saldırılarından kaçarak, İdlib kentinin güneyinden göç eden 150 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca sünger yatak, battaniye ve gıda paketi dağıtıldı.

İdlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım

Suriye'de Esad rejimi ile Rusya'nın hava ve kara saldırılarından kaçarak, İdlib kentinin güneyinden göç eden 150 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca sünger yatak, battaniye ve gıda paketi dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'e bağlı Harbenuş bölgesinde 150 çadırlık kamp kurduklarını belirterek, Kampa yerleştirilen ailelere insani yardım malzemesi dağıttık. Kampa yerleştirmiş olduğumuz 150 aileye sünger yatak, battaniye ve gıda paketi verdik. Çok yoğun göç dalgası geliyor. Türkiye sınırına yakın olan bölgelerde çadır kuracak alan kalmadı. Birçok aile açıkta kaldı. Kışın bu soğuk günlerinde ailelerin mağduriyetlerini giderebilmek için İdlib şehir merkezine yakın bölgelerde, güvenli alanlarda kamp alanları oluşturulması gerekiyor dedi.

Hatay-idlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım

İnsani Yardım Vakfı, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor
Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:26 Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı - Son Dakika
21:26 Ebru Türel'in 'ses kaydı' davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
21:20 Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
21:18 BURDUR Cenaze dönüşü kaza 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:18 Niğde'de kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:28:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay-idlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]