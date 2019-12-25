Hatay idlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay idlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır - Son Dakika

Hatay idlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır

6 saat önce

İdlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadırSURİYE'de Esad karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güney kırsalına yapılan bombardımanlardan kaçanlar için 150 çadır kuruldu.

İdlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır

SURİYE'de Esad karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güney kırsalına yapılan bombardımanlardan kaçanlar için 150 çadır kuruldu. Kurulumu tamamlanan çadırlara, sığınacak yer bulamayan aileler yerleştirildi.

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından saldırı ve çatışmalar nedeniyle kuzeye doğru göç eden aileler için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş bölgesinde 150 adet çadır kuruldu. İHH ekipleri, kurulumu tamamlanan 150 çadıra sığınacak bir yer bulamayıp açıkta kalan aileleri yerleştirdi.

Mağdur olan aileleri yerleştirmek amacıyla İHH tarafından çadır kurulumlarının devam edeceği bilgisi alındı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'e bağlı Maaret el Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi. Tosun, aileler için 150 adet çadır kurulduğunu belirterek, İdlib şehir merkezine 15 kilometrede bulunan Harbenuş bölgesine 150 adet çadır kurduk. Kurmuş olduğumuz çadırlara açıkta kalan yerleştirdik. Göç eden ailelere yönelik çadır kurulumlarımız devam edecektir dedi.

İHH, İdlib'in güneyinden göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.

Hatay idlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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