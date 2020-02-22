Hatay idlib şehidi teğmen ali emre fırıncıoğulları, samandağ'da toprağa verildi-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay idlib şehidi teğmen ali emre fırıncıoğulları, samandağ'da toprağa verildi-1 - Son Dakika

Hatay idlib şehidi teğmen ali emre fırıncıoğulları, samandağ'da toprağa verildi-1

14 dakika önce

HATAY İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları(24), Samandağ'da toprağa verildi-1.

HATAY İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları(24), Samandağ'da toprağa verildi-1

Hatay idlib şehidi teğmen ali emre fırıncıoğulları, samandağ'da toprağa verildi-1

Samandağ, Ali Emre, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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