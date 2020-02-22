Hatay idlib şehidi teğmen ali emre fırıncıoğulları, samandağ'da toprağa verildi-2 - Son Dakika

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Hatay idlib şehidi teğmen ali emre fırıncıoğulları, samandağ'da toprağa verildi-2
6 saat önce
HATAY İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları(24), Samandağ'da toprağa verildi-2. Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
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