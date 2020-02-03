Hatay idlib şehitleri, hatay'a getirildi - Son Dakika
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Hatay idlib şehitleri, hatay'a getirildi

6 saat önce

İdlib şehitleri, Hatay'a getirildiSURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan 1'i ağır 9 asker de aynı hastanede tedaviye alındı.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, şehitler de aynı hastaneye getirildi. 4 şehit toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şua na kadar 30-35 civarında rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini de vurguladı.

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Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA) -

Hatay idlib şehitleri, hatay'a getirildi

Hatay Devlet Hastanesi, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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