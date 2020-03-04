Hatay idlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay idlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Hatay idlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı

6 saat önce

İdlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktıSURİYE'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri...

İdlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı

SURİYE'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı.

İdlib'de rejimin 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı. Videoda şehitler Emin Yıldırım ve Batuhan Tank, görüntüyü paylaştıkları 'Ömer' isimli kişiden helallik istiyor ve 'Benim hakkım varsa helal olsun' diyor. Şehitlerin silah arkadaşları da videoda sevdiklerine selam gönderiyor. Şehit askerlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren video, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HATAY, (DHA)

Hatay idlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı

Emin Yıldırım, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:43 Kaynak: DHA
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