Hatay idlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay idlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı - Son Dakika

Hatay idlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı

6 saat önce

İdlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştıNuri PİR- Eser PAZARBAŞI/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE'nin İdlib kentinden rejimin yoğun saldırıları nedeniyle zorlu kış şartları altında konvoylar halinde Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 367 bine ulaştı.

İdlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE'nin İdlib kentinden rejimin yoğun saldırıları nedeniyle zorlu kış şartları altında konvoylar halinde Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 367 bine ulaştı. Son 2 ayda İdlib bölgesinden, terörden temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi'ne 17 bin 360, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ne ise 16 bin sivilin göç ettiği öğrenildi. Türk Kızılayı ekipleri, evlerini terk ederek sınıra yakın yerlerde çadırlarda yaşayan akrabalarının yanına göç eden sivillere çadır ve gıda yardımı yapıyor.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin topraklarını kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'de ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanı devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı da 367 bine ulaştı. İdlib bölgesinden, terörden temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi'ne 17 bin 360, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ne ise 16 bin sivilin göç ettiği öğrenildi.

BİR ÇADIRDA 3 AİLE, YÜKSEK NÜFUS

Gidecek yeri olmayan sivillerin çoğu, eşyalarını bile yanına alamadan zorlu kış şartları altında sınıra yakın yerlere daha önce göç eden akrabalarının çadırlarına sığındı. Bazı çadırlarda 3'ten fazla aile, soğuk hava, sağanak yağmur ve çamurların içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Savaşın izleriyle erken yaşta tanışan çocuklar, yetersiz giyecekler ve imkanlara rağmen oyunlar oynayarak hayata tutunuyor. Savaşın bir an önce bitmesini isteyen aileler, destekleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

GÖÇENLERE ÖNCE GIDA SONRA ÇADIR

Türk Kızılayı da sınıra yakın yerlerde aynı çadırda yaşamak zorunda kalan çok sayıda aileyi tespit ederek hızla çadır kurulumu, gıda ve hijyen yardımı yapıyor. Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan, öncelikli olarak gelen ailelere acil gıda paketleri dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Son zamanlarda yoğunluğun yaşandığı yer Killi bölgesi. Yeni gelenlerin birçoğu kendi akrabalarının yanına sığınıyor ve ekiplerimiz alanlarda tespit yapıyor. Tespit ettiğimiz aileleri günlük olarak çadır kurup yeni çadırlarına alıyoruz. Daha sonra ihtiyaç yardımı faaliyetlerimizi yürütüyoruzö diye konuştu.

Hatay idlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:56 Kaynak: DHA
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