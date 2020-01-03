Hatay ihh insani yardım vakfı başkanı yıldırım'dan idlib için acil yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay ihh insani yardım vakfı başkanı yıldırım'dan idlib için acil yardım çağrısı - Son Dakika

Hatay ihh insani yardım vakfı başkanı yıldırım'dan idlib için acil yardım çağrısı

7 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım'dan İdlib için acil yardım çağrısıİNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından göç eden ailelerin yerleştirildiği kampı ziyaret etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım'dan İdlib için acil yardım çağrısı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından göç eden ailelerin yerleştirildiği kampı ziyaret etti. Yıldırım, savaş mağduru sivillere acil olarak yardım edilmesi için çağrıda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, İdlib'in güney kırsalından Türkiye- Suriye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan siviller için kurdukları kampı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Kampın bombardımandan kaçan siviller için kurulduğunu belirten Yıldırım, "Bombardımandan kaçıp açıkta kalan insanlar oldu. Bu nedenle acil bir şekilde bu kamp alanına çadır kurarak aileleri yerleştirdik. Yeni kurmuş olduğumuz bu kampta altyapı çalışmaları devam ediyor. 1 hafta içinde kamp alanında okul, sağlık merkezi, ücretsiz giyim mağazası, mescit ile lavabo- banyo hizmete açacağız" dedi.

Mevcut yardım çalışmalarının yeterli olmadığını kaydeden Bülent Yıldırım, şunları söyledi:

"Hangimiz böyle çadırlar içinde yaşamak isteriz? Çadır hayatı gerçekten zor; ama bu imkanı bile elde edemeyen insanlar var. Bugün 1500 çadır daha geldi. Onları da kurarak ihtiyacı gidermeye çalışacağız. İhtiyacın tamamına yetişebilmemiz için yardımların acil olarak artırılması gerekiyor. Uzun vadede ise çadır hayatına tamamen son verip bu çadırları eve çevirerek aileleri yerleştirmeyi planlıyoruz. İdlib'den bütün vicdan sahiplerine sesleniyorum. Halkımız ve sivil toplum kuruluşları bu zor şartlar altında yaşayan insanları unutmasınlar. Ayrıca uluslararası bütün güçler devreye girerek bu saldırıları durdurmak zorunda. Çünkü hala saldırılar devam ediyor. Birkaç gün önce okul vuruldu. Çocuklar öldürüldü. Bu çocuklara kimse kıymasın. Bu çocukları bombardımandan, soğuktan, annesizlik ve babasızlıktan kurtarmak isteyen herkesi yardımda bulunmaya davet ediyorum."

Hatay ihh insani yardım vakfı başkanı yıldırım'dan idlib için acil yardım çağrısı

İnsani Yardım Vakfı, Bülent Yıldırım, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:27 Kaynak: DHA
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