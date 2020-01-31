Hatay ihh, suriye'de geçen yıl 700 bin kişiye yardım ulaştırdı - Son Dakika

İHH, Suriye'de geçen yıl 700 bin kişiye yardım ulaştırdı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kentleri kırsallarında yaşayan savaş mağduru sivillere, 2019 yılı içerisinde, bin 512 TIR ile 38 bin tonluk insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içerisindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2019 yılı boyunca Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan lojistik merkezlerinden yüklenen bin 512 TIR dolusu insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiğini aktaran Yemelek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 2019 yılı içerisinde Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan lojistik merkezlerimizden yüklenen bin 512 TIR dolusu insani yardım malzemesini Cilvegözü ve Öncüpınar Gümrük Kapıları'ndan Suriye'ye gönderdik. TIR'ların içerisinde ağırlıklı olarak gıda kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentlerde ve çeşitli bölgelerde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık."

'GEÇEN YIL 700 BİN SİVİLE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI'

Yemelek, 2019 yılında Suriye'ye geçirilen yardımlardan 700 bini aşkın sivilin faydalandığını belirterek, "Suriye'de yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında 2019 yılı içerisinde İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan yaklaşık 700 bin sivile insani yardım malzemesi ulaştırdık. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanında çalışma yürütüyor.