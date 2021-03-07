HATAY İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor - Son Dakika

HATAY İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor

07.03.2021 12:21

İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyorHATAY'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt (57), kazandığı parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de iki çocuğunu üniversitede okutuyor.

İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor

HATAY'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt (57), kazandığı parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de iki çocuğunu üniversitede okutuyor. Çiçek satarak kazandığı paranın büyük bir bölümünü çocukları için harcayan anne, kızını İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde okutuyor. Fedakar anne, "Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir" diye konuştu.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'nın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü anlattı.

'ÇOCUKLARIMA EĞİTİM HAYATLARINDA KATKI SUNMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUM'

15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, ' Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazende bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi'nde okuyor' dedi.

'KADININ HER ZAMAN EN GÜZEL YERDE OLMASI LAZIM'

Kadınların çalışıp, kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve fedakarlığın örneğini gözler önüne seren Bozkurt, 'Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir. Kazandığım parayı çocuklarıma harcamak güzel, gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Kadın en güzel varlıktır, kadının her zaman en güzel yerde olması lazım. Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır. Dünya Kadınlar Günü bir gün değil her gün olmalıdır, onlara karşı olan sevgi, saygı her gün olmalı. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' ifadelerine yer verdi.

'ANNEM, BİZİM İÇİN ZORLUKLARLA MÜCADELE ETTİ'

Annesinin hem ağabeyini hem de kendisini okutmak için bin bir türlü zorluklarla mücadele ettiğine şahit olduklarını söyleyen Oxford Üniversitesi 5'inci sınıf öğrencisi Merve Bozkurt (25), "Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar? dedi.

'BİZİ HİÇBİR ŞEYDEN MAHRUM ETMEDİ'

Okuduğu okuldan iyi bir derece ile mezun olup, beyin cerrahı olmak istediğini söyleyen Bozkurt, annesinin bu emeklerini boşa çıkarmayacağını ve onurlandıracağını ifade ederek, şunları söyledi:

'Üniversiteye başlamadan önce annem bana, 'güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam' demişti. Çünkü büyük mücadeleler verdi, bizi okutmak için emeklerinin boşa gitmesini hiçbir zaman istemiyordu. Çok zorlanmasına rağmen, annem bize hiçbir zaman yansıtmadı, bizi hiçbir zaman mahrum etmedi? dedi.

HATAY İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor
HATAY İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor
HATAY İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor
HATAY İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor

Dünya Kadınlar Günü, Asri Mezarlığı, Antakya, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor - Son Dakika


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