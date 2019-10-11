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Son Dakika Güncel Hatay iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Hatay iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak'ta meydana geldi.

Hatay iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak'ta meydana geldi. Bir kafeteryanın işletmecileri ile başka bir gurup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yüzlerce metre kaçtığı ve çok kan kaybettiği olay anında kafeteryada bulunan müşteriler büyük korku yaşadı. Polis olay bölgesini çembere alırken yaralılar ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Seher/İHA)

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
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