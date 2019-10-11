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Son Dakika 3. Sayfa Hatay iki gurup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Hatay iki gurup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

14 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak'ta meydana geldi.

Hatay iki gurup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı


Alınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak'ta meydana geldi. Bir kafeteryanın işletmecileri ile başka bir gurup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yüzlerce metre kaçtığı ve çok kan kaybettiği olay anında kafeteryada bulunan müşteriler büyük korku yaşadı. Polis olay bölgesini çembere alırken yaralılar ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:34 Kaynak: İHA
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