Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale gezisi
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında, Hataylı 30 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:15 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından, "Genç
Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında, Hataylı 30 lise öğrencisi Çanakkale
'ye gönderildi.
Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve polis ile öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede, 30 öğrenciye 3 emniyet personeli eşlik etti.
Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı
'ndan otobüsle Çanakkale'yeuğurlandı.
Ücretsiz olan gezi 3 gün sürecek.
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