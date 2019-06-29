Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale gezisi
1 saat önce
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında, Hataylı 30 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:51 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından, "Genç
Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında, Hataylı 30 lise öğrencisi Çanakkale
'ye gönderildi.
Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve polis ile öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede, 30 öğrenciye 3 emniyet personeli eşlik etti.
Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı
'ndan otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.
Ücretsiz olan gezi 3 gün sürecek.
Eğlence çıkışı tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Araklı'daki sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum