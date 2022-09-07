Hatay Sağlık Müdürlüğünden yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyacına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Hatay Sağlık Müdürlüğünden yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyacına ilişkin açıklama Açıklaması

07.09.2022 20:56
Hatay Sağlık Müdürlüğünden yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyacına ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, "Türk bebeklerin yer olmadığı gerekçesiyle sevk edildiği" yönündeki iddialara ilişkin, "6 Eylül günü doğan bebeklerden hiçbiri yeni doğan yoğun bakım (kuvöz) ihtiyacı sebebiyle il içi veya il dışına sevk edilmemiştir.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, "Türk bebeklerin yer olmadığı gerekçesiyle sevk edildiği" yönündeki iddialara ilişkin, "6 Eylül günü doğan bebeklerden hiçbiri yeni doğan yoğun bakım (kuvöz) ihtiyacı sebebiyle il içi veya il dışına sevk edilmemiştir." açıklamasını yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Türk bebeklerin yer olmadığı gerekçesiyle sevk edildiği" yönünde iddiaların yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aynı gün içinde 60 Suriyeli, 2 Türk bebeğin dünyaya geldiği ve Türk bebeklerin yer olmadığı gerekçesiyle sevk edildiğine dair asılsız iddialar sebebiyle bu açıklamaya gerek görülmüştür. Son 3 gün içinde hastanemizde toplamda 68 doğum gerçekleşmiş olup bebeklerden 30'u Suriye uyrukludur. İddia edildiğinin aksine, 6 Eylül günü doğan bebeklerden hiçbiri yeni doğan yoğun bakım (kuvöz) ihtiyacı sebebiyle il içi veya il dışına sevk edilmemiştir. Hatay, ülkemizde sığınmacı sayısının en yoğun olduğu illerden biridir. Kayıtlarımıza göre, bir yıllık dönemde ilimizde dünyaya gelen Suriyeli bebek sayısı, toplam doğum sayısının yüzde 29'unu oluşturmaktadır. Bu oran son bir ayda yüzde 27, son bir haftada ise yüzde 24 olmuştur. Sosyal medya üzerinden yapılan bu ve benzeri asılsız paylaşımlar, vatandaşlarımızın sağlığına hizmet etmediği gibi, yersiz tedirginliğe ve husumete yol açmaktan başka işe yaramamaktadır."

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Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Eylül, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Sağlık Müdürlüğünden yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyacına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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