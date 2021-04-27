Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden, hastaneye battaniyeyle taşınarak götürülen kişiyle ilgili açıklama - Son Dakika

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, bir kişinin hastaneye battaniyeyle taşınarak götürülmesiyle ilgili, yakınlarının talepte bulunmamasına rağmen durumu fark eden personelin sedyeyle yardıma gittiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ek binası poliklinikler alanında 86 yaşındaki hasta F.Ö'nün battaniyeyle taşındığı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Hastanın, dermatoloji polikliniğine randevulu olarak getirildiği ve muayene edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hasta yakınlarının hastane idaresi, hasta hakları ve hasta yönlendirme personelinden sedye talebinde bulunmadığı, F.Ö'nün poliklinik alanına battaniyeyle götürüldüğü ve hasta yakınlarından birinin, F.Ö'nün taksiden indirilmesinden itibaren kamera kaydına başladığı, dermatoloji polikliniği önünde yere konularak, kamera ve fotoğraf kaydına devam edildiği, bu sırada hasta karşılama ve hastane güvenlik elemanlarının hastaya yardıma geldiği ve sedye getirdiği anlaşılmıştır. Muayenesi tamamlanan hasta sağlık birimimiz tarafından hasta nakil aracıyla evine nakledilmiştir. Ayrıca olayla ilgili hastane yönetimi tarafından gerekli idari soruşturma başlatılmıştı."