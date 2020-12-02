Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat, Kırıkhan'da sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hambolat, hastanedeki hizmetler ve pandemi sürecinin işleyişle ilgili bilgi aldı.

Hasta muayene ve kabul alanlarını da gezen Hambolat, burada hastane personeliyle bir süre sohbet etti.

Hambolat'ın ziyaretine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ali Pekmezci de eşlik etti.