Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat'tan sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 vaka rakamlarında Hatay'ın 30 büyükşehir arasında en az vakayla birinci olmasıyla ilgili personeline teşekkür etti.

Hambolat, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilde gösterilen başarıya değindi.

Bu başarının sağlık çalışanlarına ait olduğunu vurgulayan Hambolat, "Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.Mücadelemizde rehavete kapılmadan devam etmek zorundayız. En ufak bir gevşeme bütün emekleri boşa çıkarır farkındayız." ifadelerini kullandı.