Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı

19.12.2020 11:49
Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Hambolat ve Bayrakçıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Değerli hocalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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