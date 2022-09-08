Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Altınözü ilçesine bağlı Akamber Mahallesinde S.Y. isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen bahçede 217 kök kenevir bitkisi ve 510 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Yayladağı, Hisarcık, Altınözü, Kenevir, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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