Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sofioğlu için Hatay Havalimanı 'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Piyade, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi törenle Diyarbakır'a uğurlandı - Son Dakika

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