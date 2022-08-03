Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

03.08.2022 01:15
Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Diyarbakırlı Piyade Er Yusuf Sofioğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Diyarbakırlı Piyade Er Yusuf Sofioğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 29 Temmuz 2022 tarihinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Polis Halit Gülser İlkokulu ve Ortaokulu'nun avlusunda yapılan törene Vali Ali İhsan Su, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Demir, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, şehidin annesi Havva, babası Ömer, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin özgeçmişi okundu. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Sofioğlu'nun cenazesi, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3) Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3)
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Altınözü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:16:50. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement