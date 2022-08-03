Hatay'ın Altınözü ilçesinde 29 Temmuz 2022 tarihinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Polis Halit Gülser İlkokulu ve Ortaokulu'nun avlusunda yapılan törene Vali Ali İhsan Su , 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen , Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Demir , İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, şehidin annesi Havva, babası Ömer, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Altınözü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.