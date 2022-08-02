29 Temmuz 2022 tarihinde Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Hatay Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Sofioğlu'nun özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından okunan duaların ardından Sofioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Piyade, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu Diyarbakır'a uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.