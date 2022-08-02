Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu Diyarbakır'a uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu Diyarbakır'a uğurlandı

02.08.2022 14:31
Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu Diyarbakır'a uğurlandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun naaşı düzenlenen tören ile memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun naaşı düzenlenen tören ile memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

29 Temmuz 2022 tarihinde Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Hatay Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Sofioğlu'nun özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından okunan duaların ardından Sofioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, şehidin ailesi, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Tarık Çetin, il protokolü ve askeri erkan katıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Piyade, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu Diyarbakır'a uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu Diyarbakır'a uğurlandı - Son Dakika
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