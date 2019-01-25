Hatay'ın Altınözü İlçesinde Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi.
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IHAAW192725-ASA/25-01-2019- Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.
IHAAW192725-ASA/25-01-2019
- Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. 25.01.2019 19: 27: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:33 Kaynak: İHA
Son Dakika! Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
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