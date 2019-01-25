Hatay'ın Altınözü İlçesinde Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

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