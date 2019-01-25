Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Altınözü İlçesinde Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi.

Hatay'ın Altınözü İlçesinde Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi.

14 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:05 Kaynak: İHA

Altınözü, Hatay, 3. Sayfa
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