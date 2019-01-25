Hatay'ın Altınözü İlçesinde Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi.
14 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:05 Kaynak: İHA
Müge Anlı'da Kızını Arayan Kenan Danışman, Tutuklandı
Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı
Kaçarak Evlenen Kızının Kocasından Şiddet Görmesini Sindiremeyen Baba, Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var