Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

01.09.2022 15:11
Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.

Gökhan D'nin kullandığı 31 AGD 193 pikap Altınözü- Antakya kara yolu Yunushan kavşağında, Mustafa S. yönetimindeki 34 DKU 576 otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan pikap sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinde ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan otomobil çekici, pikap ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Altınözü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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