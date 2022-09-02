Hatay'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hatay'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

02.09.2022 16:03
Hatay'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Cevdet Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Cevdet Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Dönmez için Karsu Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.

Törene, Kore gazisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile vatandaşlar katıldı.

Cevdet Dönmez'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karsu Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: AA

Altınözü, Hatay, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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