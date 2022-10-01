Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi

01.10.2022 18:24
Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yarseli Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yarseli Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlçede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, 1 ton 700 kilogram tatlı su kefali ele geçirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesti, balıklara el koydu.

YORUMLAR
500
Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
21:01 Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 23:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement