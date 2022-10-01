Olay yerine sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesti, balıklara el koydu.

Kaynak: AA

Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi - Son Dakika

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