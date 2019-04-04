Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 80'inci Yılında Sempozyum

HATAY'ın ana vatana katılışının 80'nci yılı nedeniyle Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından, 'Anavatan'a Katılışının 80.Yılında Hatay
' konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
(MKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum 6 Nisan'a kadar sürecek. Sempozyumun açılışında konuşan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya
, "Hatay'ın ana vatana katılışı Cumhuriyet ve siyasi tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Ortak bir çabanın ürünü olarak değerli tarih çalışmalarının anlatılacağı bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
KÜLTÜRÜMÜZÜ GENÇLERİMİZE AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
ise yaptığı konuşmada geçmişten gelen kültürümüzü gençlere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Dursun şöyle konuştu:
"Benim için bu bölge çok değerli ve hassastır. Hatay da Kuvay-ı Milliye ruhu ile yerel insan kalitesinin buluşması sonucunda kurtulmuştur. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçmişten gelen derin kültürümüzü gençlerimize aktarmayı hedefliyor ve bunun için çaba sarfediyoruz. Bu sebeple Anadolu Tarih ve Kültür Birliğini kurduk. Coğrafyaya dost olan, tarih seven, sosyolojiyi merak eden, mimari başta olmak üzere şehircilik anlayışı olan bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çanakkale
Tarihi Alan Başkanlığı tarafından kurulan bu birlik, katılımcıları gönüllü lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Biz de bakanlık olarak bu tür kültürel çalışmalara elimizden geldiği kadar iştirak etmeye çalışıyoruz. Bu tür sempozyumlarda artık gençlerin de müzakereci olarak katılmasını istiyoruz. Bu sempozyumda başta Sayın Valim olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."
SEMPOZYUM 6 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK
6 Nisan'a kadar sürecek olan sempozyumda Hatay'ın tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile 1939'dan günümüze kadar olan süreçte Hatay'da yaşanan dönüşüm, yeni bilgi ve belgelere dayalı olarak ele alınacak. Sempozyum vasıtasıyla Hatay üzerine çalışma yapan araştırmacılar, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sunma şansına kavuşacaklar. Sempozyumda "Tarihi ve Coğrafi Açıdan Hatay", "Atatürk ve Hatay", "Hatay'ın İdari ve Siyasi Yapısı", "Hatay'ın Ekonomik Yapısı" ve "Günümüzde Suriye
Olayları ve Hatay" konulu bildiriler sunulacak.
- Hatay