Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 80'inci Yılında Sempozyum

Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 80'inci Yılında Sempozyum

28 dakika önce

HATAY'ın ana vatana katılışının 80'nci yılı nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından, 'Anavatan'a Katılışının 80.Yılında Hatay' konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 80'inci Yılında Sempozyum, System.String[]
HATAY'ın ana vatana katılışının 80'nci yılı nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından, 'Anavatan'a Katılışının 80.Yılında Hatay'  konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum 6 Nisan'a kadar sürecek. Sempozyumun açılışında konuşan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, "Hatay'ın ana vatana katılışı Cumhuriyet ve siyasi tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Ortak bir çabanın ürünü olarak değerli tarih çalışmalarının anlatılacağı bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KÜLTÜRÜMÜZÜ GENÇLERİMİZE AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ise yaptığı konuşmada geçmişten gelen kültürümüzü gençlere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Dursun şöyle konuştu:

"Benim için bu bölge çok değerli ve hassastır. Hatay da Kuvay-ı Milliye ruhu ile yerel insan kalitesinin buluşması sonucunda kurtulmuştur. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçmişten gelen derin kültürümüzü gençlerimize aktarmayı hedefliyor ve bunun için çaba sarfediyoruz. Bu sebeple Anadolu Tarih ve Kültür Birliğini kurduk. Coğrafyaya dost olan, tarih seven, sosyolojiyi merak eden, mimari başta olmak üzere şehircilik anlayışı olan bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı tarafından kurulan bu birlik, katılımcıları gönüllü lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Biz de bakanlık olarak bu tür kültürel çalışmalara elimizden geldiği kadar iştirak etmeye çalışıyoruz. Bu tür sempozyumlarda artık gençlerin de müzakereci olarak katılmasını istiyoruz. Bu sempozyumda başta Sayın Valim olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

SEMPOZYUM 6 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

6 Nisan'a kadar sürecek olan sempozyumda Hatay'ın tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile 1939'dan günümüze kadar olan süreçte Hatay'da yaşanan dönüşüm, yeni bilgi ve belgelere dayalı olarak ele alınacak. Sempozyum vasıtasıyla Hatay üzerine çalışma yapan araştırmacılar, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sunma şansına kavuşacaklar. Sempozyumda "Tarihi ve Coğrafi Açıdan Hatay", "Atatürk ve Hatay", "Hatay'ın İdari ve Siyasi Yapısı", "Hatay'ın Ekonomik Yapısı" ve "Günümüzde Suriye Olayları ve Hatay" konulu bildiriler sunulacak.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:33 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lisenin Bodrumunda Deterjan Üretip 470 Bin Liralık Ciroya İmza Attılar Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 80'inci Yılında Sempozyum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]