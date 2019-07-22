Son Dakika Haberleri: Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü
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Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü

41 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hatay'ın 80 yıl önce ana vatanla bütünleşmesi, kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur.

Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Hatay'ın 80 yıl önce ana vatanla bütünleşmesi, kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin barışçı ve akılcı politikaları sonucu elde ettiği en büyük kazanımlarından biri olan Hatay'ın, farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, Anadolu mozaiğinin en önde gelen merkezlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hatay'ın 80 yıl önce ana vatanla bütünleşmesi, kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur.
Kendi hür iradesiyle ana vatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş, barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur.
Bu düşüncelerle Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor, Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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