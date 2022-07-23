Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlandı

23.07.2022 13:31
Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halit Erbaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Doğan, burada Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, tarihi ve kültürel yapısıyla ülkenin eşsiz bir parçası olan Hatay'ın ana vatana katılmasının 83'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatanına büyük bir sadakatle bağlı Hatay halkının, yüreklerindeki Kuvayımilliye ruhuyla Tayfur Sökmen'in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmayı, bağımsız devlet olmaya tercih ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Büyük sadakat ve mücadele azmiyle dünyaya örnek olan Hatay, bugün de birlik ve beraberlik konusunda aynı güçlü iradeyi muhafaza etmektedir. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Tayfur Sökmen ve arkadaşları ile Hatay'ın ana vatana katılması için oy birliği sağlayan 40 meclis üyesini, canlarını bu topraklar için veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Antakya Şehitliği'nde süren programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Eski Yapılar ve Kullanımlar Sergisi" açıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Rahmi Doğan, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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