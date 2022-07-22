Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
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Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları

22.07.2022 22:00
Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri maçı yapıldı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri maçı yapıldı.

Esentepe Futbol Sahası'ndaki maçta, eski Fenerbahçeli futbolculardan oluşan veteran takımı ile Hatay veteran futbol takımları karşı karşıya geldi.

Aralarında Bülent Uygun, Tarık Daşgün, Ali Nail Durmuş, Tufan Apaydın ve Kubilay Toptaş gibi isimlerin de yer aldığı takım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da yer aldığı Hatay veteran takımı ile 6-6 berabere kaldı.

Maçı izlemeye gelen vatandaşlara mercimekli pilav ile ayran ikram edildi.

Öte yandan, Antakya Expo Alanı'nda kokteyl verildi, müzik dinletisi sunuldu.

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Kaynak: AA

Futbol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika

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