Aralarında Bülent Uygun , Tarık Daşgün, Ali Nail Durmuş , Tufan Apaydın ve Kubilay Toptaş gibi isimlerin de yer aldığı takım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 'ın da yer aldığı Hatay veteran takımı ile 6-6 berabere kaldı.

Kaynak: AA

Futbol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika

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