Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünde 83 metrelik künefe yapıldı - Son Dakika
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Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünde 83 metrelik künefe yapıldı

21.07.2022 21:05
Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünde 83 metrelik künefe yapıldı

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 83 metre uzunluğunda künefe yapıldı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 83 metre uzunluğunda künefe yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antakya Expo Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, ustalar, 83 metrelik künefeyi pişirmek için ocak başına geçti.

Künefe için 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 400 kilogram şeker, 400 kilogram tereyağı, 50 kilogram Antep fıstığı kullanıldı.

Expo Alanı'nda sergilenen 83 metrelik künefenin ilk şerbetini, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş döktü.

Daha sonra vatandaşlara dağıtılan künefe kısa sürede tükendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklerin 4 gün süreceğini belirterek, "23 Temmuz 1939 yılı ata toprağımıza kavuşma günüdür. Her yıl künefeyi bir metre arttırarak bu yıl 83 metre uzunluğunda künefe yaptık."dedi.

Öte yandan, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 350 çocuk için sünnet töreni tertip edildi.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünde 83 metrelik künefe yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünde 83 metrelik künefe yapıldı - Son Dakika
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