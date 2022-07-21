Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklerin 4 gün süreceğini belirterek, "23 Temmuz 1939 yılı ata toprağımıza kavuşma günüdür. Her yıl künefeyi bir metre arttırarak bu yıl 83 metre uzunluğunda künefe yaptık."dedi.

Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünde 83 metrelik künefe yapıldı - Son Dakika

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