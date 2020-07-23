Hatay'ın Anavatan'a katılışının 81. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Hatay'ın Anavatana katılışının 81. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Atatürk Anıtı önündeki Hatay Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon komutanı Piyade Komando Albay Orhan Akkurt anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Doğan, yaptığı konuşmada, "Vatanseverlik ve milletine duyduğu büyük bağlılıkla 81 yıl önce Ana Vatan'a katılan ve gücünü her zaman birlikteliğinden alan Hatay halkı maddi ve manevi zenginliklerini sevgiden, barıştan ve kardeşlikten yana kullanarak tüm dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Hatay'ın ana vatana katılması; bir şehrin, vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken bizler de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir" dedi.

Vali Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu kahramanlık destanında, Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, Abdülgani Türkmen ve arkadaşlarını, bu uğurda mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi, bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlayarak saygı ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu

Konuşmaların ardından Vali Doğan ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret ederek, şehit ailelerine karanfil dağıttı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla törenler sona erdi. - HATAY