HATAY'IN ANAVATANA KATILIŞININ 82'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 82 metre uzunluğunda künefe yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, 82 metrelik künefeyi pişirmek için ustalar ocak başına geçti. Hazırlanan künefe için 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 400 kilogram şeker, 400 kilogram tereyağı, 50 kilogram Antep fıstığı kullanıldı. Parkta sergilenen 82 metrelik künefenin ilk şerbetini Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya döktü. Büyük emeklerle yapılan ve uzunluğuyla dikkatleri çeken 82 metrelik künefe, daha sonra vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, künefe yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte 82 metrelik künefe yarım saatte tükendi.

ANTAKYA KONAĞI VE MECLİS KÜLTÜR SANAT MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Etkinlikler kapsamında, geçtiğimiz günlerde açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve restorasyonu tamamlanan Antakya Konağı ve Meclis Kültür Sanat Merkezi hizmete girdi. Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Kırk Asırlık Türk Yurdu Esir Kalamazdı' programı kapsamında konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, şu ifadelere yer verdi:

'82 yıl önce bugün bu salonda Hatay'ı temsilen bu meclise katılan yiğit insanlar, Hatay'ın ana vatana katılma kararını aldılar. Bugün bu mecliste, bu salonda onları rahmetle şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ömrünün son döneminde Hatay meselesiyle uğraşmış, hasta haline rağmen burayı ihmal etmemiş. Bugün bu şartlardan, o günkü alınan kararın ne kadar stratejik olduğunu görüyorsunuz. Hemen yanı başımızda Suriye'de meydana gelen olayları iyi analiz ettiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının almış olduğu bu kararın ne kadar önemli, ehemmiyetli olduğu aşikar'

'TARİHİ BİNA YILLAR BOYUNCA ÇOK FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMIŞ'

Türkiye'ye katılma kararının alındığı meclis binasının aslına uygun olarak restore edildikten sonra bugün hizmete açıldığını belirten Doğan, 'Bu tarihi bina yıllar boyunca çok farklı amaçlarda kullanılmış. Künefeciden köftecisine, sinema salonlarında farklı faaliyetlerin icra edildiği bir mekan haline gelmiş. Göreve başladığımız ilk aylarda sayın milletvekillerimizle oturduk istişare ettik birlikte bir karar aldık artık bu binanın bu halinin Hatay'a yakışmadığını ve bunun bu halden kurtulması gerektiğine karar verdik ve bir adım attık. İlk önce kamulaştırmayla başladık sonra restorasyonla devam etti. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu salon 450 kişilik bir salon özgün halinde restore edildi, üst katta yine çocuklarımızın evlatlarımızın kullanabileceği 3 bin kitap barındıran bir kütüphane yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'a teşrif ettiğinde bu binaların açılışını da yapmıştı biz bugün burada ilk faaliyeti icra ederek bu binaların kullanımını halka açmış oluyoruz, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum' dedi.