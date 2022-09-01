HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

01.09.2022 13:05
HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

HATAY'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, siteye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, siteye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Antakya ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nin yanındaki çöp atıklarının da bulunduğu otluk alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların da yardımıyla alevler, itfaiye ekipleri tarafından sanayi sitesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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