Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı

08.08.2022 12:52

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2016 yılında iki kişinin öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2016 yılında iki kişinin öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2016'da Antakya Emek Mahallesi'ndeki silahlı kavgada iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili aranan şüpheli G.K'nin adresini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla G.K'yi Topboğazı mevkisinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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