Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

31.08.2022 17:02
Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle 3 çocuk mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin balkonuna uzattığı merdiven yardımıyla çocukları bulunduğu yerden kurtardı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen ve ambulansa tedavileri yapılan 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Hatay'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Hatay'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement