Dumandan etkilendikleri belirlenen ve ambulansa tedavileri yapılan 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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