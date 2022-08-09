Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

09.08.2022 13:59

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftlik evinden mobilya malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftlik evinden mobilya malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde bir çiftlik evi içerisinden 50 bin lira değerindeki mobilya malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.Ö. ve D.O'yu operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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