Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

10.09.2022 15:36
Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde bir iş yerinden yatay testere makinesi çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve Ö.S. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Şirince ve Bağrıyanık mahallelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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