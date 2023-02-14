Zorlu şartlarda insanlara sağ ulaşmanın kendilerini daha fazla motive ettiğini aktaran Civelekoğlu, "Bu bir mucize sanırım. Depremin 203 ve 204'üncü saatinde iki canlı çıkardık. Umutlarımızı kaybetmiyoruz. İnşallah devamı gelecek." dedi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Akdeniz, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

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