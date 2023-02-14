Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

14.02.2023 17:06
Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 204. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Muna Dabul kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 204. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Muna Dabul kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesindeki Burçak Apartmanı'nın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadını binanın enkazından kurtardı.

Dabul, hastaneye kaldırıldı.

"Umutlarımızı kaybetmiyoruz"

Kadını kurtaran ekipte yer alan Tokat AFAD Şube Müdürü Şevki Civelekoğlu, AA muhabirine, Tokat'tan gelen ekibinin Hatay'da 10 enkazda çalıştığını söyledi.

Aynı apartmandan birer saat arayla 2 depremzedeyi sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Civelekoğlu, görev yapan bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Zorlu şartlarda insanlara sağ ulaşmanın kendilerini daha fazla motive ettiğini aktaran Civelekoğlu, "Bu bir mucize sanırım. Depremin 203 ve 204'üncü saatinde iki canlı çıkardık. Umutlarımızı kaybetmiyoruz. İnşallah devamı gelecek." dedi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Akdeniz, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

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