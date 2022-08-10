Ceset, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne gönderildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile Hatay İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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