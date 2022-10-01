Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi

01.10.2022 14:06

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tanışma Mahallesi'nde M.D'nin ev ve eklentilerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 181 sikke ve bir miktar cıva bulundu.

Ev sahibi M.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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