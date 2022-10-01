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Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 181 sikke ve bir miktar cıva bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tanışma Mahallesi'nde M.D'nin ev ve eklentilerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Jandarma, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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