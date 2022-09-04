Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

04.09.2022 14:00
Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

Narlıca Mahallesi'nde Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali (17) ile daha önce tartışma yaşadığı grup arasında dün gece kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler, kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İHH Başkanı Yıldırım'dan aileye ziyaret

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaşamını yitiren gencin Narlıca Mahallesi'nde yaşayan annesini ve kardeşlerini ziyaret etti, aileye başsağlığı diledi.

Yıldırım, gazetecilere, babası Suriye'deki iç savaşta ölen Al-Ali'nin, İHH İnsani Yardım Vakfının Reyhanlı Eğitim Kampüsü'ndeki eğitiminin ardından sınavlara girerek Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyledi.

Bakan Soylu, aileye başsağlığı diledi

Öte yandan, taziye ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bülent Yıldırım'ı cep telefonundan aradı.

Yıldırım'ın telefonuyla aileyle görüşen Bakan Soylu, gencin annesi ve kardeşlerine başsağlığı diledi.

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Kaynak: AA

Narlıca, Antakya, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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