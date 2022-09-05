Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi - Son Dakika
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Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

05.09.2022 14:20

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Narlıca Mahallesi'nde daha önce tartışma yaşadığı gruptakilerce 3 Eylül'de bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne götürüldü. Burada gencin yakınlarının da katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Gencin cenazesi, daha sonra ailesinin yaşadığı Narlıca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat da katıldı.

Gencin naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek İdlib'e gönderildi.

Narlıca Mahallesi'nde Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali (17) ile daha önce tartışma yaşadığı grup arasında 3 Eylül'de kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Valilik, olayın faillerinin kısa sürede yakalandığını açıklamıştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaşamını yitiren gencin Narlıca Mahallesi'nde yaşayan annesini ve kardeşlerini ziyaret etmiş, aileye başsağlığı dilemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bülent Yıldırım'ı cep telefonundan arayarak aileyle görüşmüş, gencin annesi ve kardeşlerine başsağlığı dileklerini iletmişti.

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Kaynak: AA

Narlıca, Antakya, Suriye, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi - Son Dakika

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