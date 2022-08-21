Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

21.08.2022 17:18
Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazöz ve ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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