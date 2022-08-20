POLİS-ESNAF TARTIŞMASI BÜYÜDÜ; BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ - Son Dakika
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POLİS-ESNAF TARTIŞMASI BÜYÜDÜ; BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

20.08.2022 15:42
POLİS-ESNAF TARTIŞMASI BÜYÜDÜ; BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

HATAY'ın Antakya ilçesinde polisin bir motosikletliye ceza keserken çıkan tartışmaya esnaf da dahil olunca arbede çıktı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde polisin bir motosikletliye ceza keserken çıkan tartışmaya esnaf da dahil olunca arbede çıktı. Bölgeye sevk edilen takviye ekipler olaya biber gazıyla müdahale ederken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde Antakya ilçesi Meydan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede görevli trafik polisi M.K., bir motosikleti durdurup plakası net görülmediği gerekçesiyle sürücüye ceza yazmak istedi. Bu sırada sürücü ile polis arasında tartışma çıktı. Husumeti olduğu ileri sürülen esnaf H.K. ile çevre esnaf da tartışmaya dahil olunca kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, biber gazlı müdahale ederek olayın daha fazla büyümesini önledi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

POLİSİ ŞİKAYET ETMİŞ

Kavgayla ilgili iki tarafta birbirinden şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Kavgaya karışan H.K., "Söz konusu polis memuru, iş yerlerine gelen müşterilerin araçlarına ceza yazıyordu. Taciz ediyordu, Kısa süreli park yapılmasına da müsaade etmiyordu. Biz de hakkında şikayetçi olduk. Tüm bu olanlar o şikayet yüzünden oluyor" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİS-ESNAF TARTIŞMASI BÜYÜDÜ; BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİS-ESNAF TARTIŞMASI BÜYÜDÜ; BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ - Son Dakika
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